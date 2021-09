Cristiano Ronaldo vai mesmo usar a camisola número 7 no Manchester United

O jogador vestiu o número 7 durante a sua primeira passagem pelo clube, entre 2003 e 2009, com a qual marcou 118 golos em 292 jogos.





Cristiano Ronaldo vai voltar a usar a camisola número 7 pelo Manchester United, revelou, esta quinta-feira, o clube britânico. O número pertencia a Edinson Cavani, que abdicou da numeração em prol do avançado português.

“O Manchester United pode confirmar que Cristiano Ronaldo vestirá a icónia camisola 7 após regressar a Old Trafford”, lê-se no site dos red devils.

O jogador vestiu o número 7 durante a sua primeira passagem pelo clube, entre 2003 e 2009, com a qual marcou 118 golos em 292 jogos.

“Como todos sabemos, o número 7 é um número especial na história do United. Já foi usado por ícones do clube como George Best, Bryan Robson, Eric Cantona e David Beckham. Agora, volta para o homem que sucedeu a Beckham: Ronaldo”, lembra o clube.

Edinson Cavani vestia, até agora, o número 7 da camisola, mas abdicou em prol de Ronaldo. “’El Matador passará a usar o número 21, o mesmo que o nosso prolífico atacante usa na seleção uruguaia”, afirma.

“Estamos entusiasmados para ver o nosso número 7 de volta à ação no Theatre of Dreams mais uma vez”, conclui.