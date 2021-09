Veleiro encalhou na Marina de Portimão durante esta madrugada

O alerta foi recebido pelas 2h23 “através de uma chamada telefónica de um dos elementos do veleiro acidentado”.





Um veleiro encalhou, durante a madrugada desta quinta-feira, à saída da Marina de Portimão. Os dois tripulantes tiveram de ser auxiliados pelos elementos da Estação Salva-vidas de Ferragudo.

O alerta foi recebido pelas 2h23 “através de uma chamada telefónica de um dos elementos do veleiro acidentado”, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado, e foi “de imediato ativada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Ferragudo”.

No local, as autoridades “verificaram que os dois tripulantes da embarcação se encontravam bem e colaboraram no desencalhe da mesma, que ocorreu pelas 3h05”.

No local também se encontrava o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, que tomou conta da ocorrência.