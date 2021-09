Efemérides de 3 de Setembro (2021)

1513 Azamor, no Norte de Marrocos, foi conquistada há 508 anos pelas forças de D. Jaime, 4º duque de Bragança (1478-1532, vendo o título ser-lhe restituído em 1496, depois de executado o pai D. Fernando por D. João II, 1455-95), no tempo de D. Manuel I (1469-1521, a reinar desde 1495), como forma de se penitenciar pelo assassinato da mulher e do amante – e seria abandonada pelos portugueses em 1541, por decisão de D. João III (1502-27, a reinar desde 1521).

1539 Foram aprovados há 482 anos os estatutos da Companhia de Jesus, apresentados por Inácio de Loyola (1491-1556) ao Papa Paulo III (1468-1549, entronizado em 1534).

1758 Foi há 263 anos o alegado atentado contra D. José (1714-77, a reinar desde 50), na origem da execução dos Távoras.

1759 A abolição da Companhia de Jesus pelo Marquês de Pombal, com os jesuítas expulsos do país, teve lugar há 262 anos.

1783 Assinatura há 238 anos do Tratado de Paris, entre os EUA e o Reino Unido, que pôs termo à Guerra da Independência da América do Norte, iniciada em 1775.

1884 Foi inaugurado há 137 anos o Casino da Figueira da Foz, chamado até há uns anos de Peninsular.

1939 Foi há 82 anos que Inglaterra e França declararam guerra contra a Alemanha nazi.

1979 Fidel Castro (1926-2016), líder revolucionário cubano entre 1959-2008, inaugurou há 42 anos em Havana a cimeira do Movimento Não Alinhado.

1992 O programador franco-iraniano Pierre Omidyar criou há 29 anos o Auction Web, designação inicial do eBay, site de leilões, cuja designação definitiva surgiria em 1995.

2010 Foi conhecida há 11 anos a sentença do processo Casa Pia.

2020 A Amnistia Internacional anunciou há 1 ano que morreram mais profissionais de saúde com COVID-19 no México do que qualquer outro país – especificando ter havido ali 1.320 mortes vs 1.077 (EUA) e 649 (Reino Unido).