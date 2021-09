Namorado de Britney Spears visto a procurar anéis de noivado numa joalharia em Los Angeles

Namorado de Britney Spears, Sam Asghari, foi apanhado pelas câmaras dos paparazzi, no interior de uma joalharia a ver anéis de noivado, esta quinta-feira, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O casal conheceu-se em 2016 e começou a namorar desde então. Nos últimos meses, a imprensa norte-americana tem vindo a lançado suspeitas de que Sam Asghari poderá vir a pedir em casamento a Princesa do Pop ou até mesmo terem um filho.

No passado dia 25 de agosto, a cantora dos sucessos Toxic e Baby One More time publicou uma fotografia com o personal trainer no Instagram – rede social que tem sido cada vez mais recorrida pela cantora -, onde mostrou o apoio que recebeu do namorado nos “piores e nos melhores momentos” da sua vida.

Segundo o Page Six, Asghari disse que está pronto para constituir família com Spears, uma possibilidade que começou a ficar mais nítida com o anúncio do afastamento do pai de Britney, enquanto tutor legal da cantora.

Em meados do mês de agosto, James Spears aceitou deixar de ser o tutor legal da filha – responsabilidade que assumiu em 2008, quando a cantora foi hospitalizada para tratamento psiquiátrico após um esgotamento nervoso.