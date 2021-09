MEO tem projeto de música inovador e 100% digital

Chama-se MEO The Search by Samsung Galaxy Z, é um novo talent show e promete marcar o panorama musical nacional.





É no digital que nasce o novo talent show que vai marcar o panorama musical nacional: o MEO The Search by Samsung Galaxy Z. Esta nova aposta é um programa exclusivamente em formato digital, aberto aos talentos musicais de Portugal Continental e ilhas. Toda a interação será online, com transmissão no Youtube, Instagram, Facebook, SAPO, Tik Tok e na TV, através da app criada na box MEO.

As candidaturas já arrancaram no site meothesearch.sapo.pt e decorrem durante o mês de setembro.

O patrocinador principal deste evento é o MEO, marca da Altice Portugal e a promessa de que esta experiência será um espetáculo culturalmente inovador e tecnologicamente imersivo está dada.

Mas porquê digital? A Altice explica: «Face à impossibilidade de dar vida, juntamente com os promotores, aos eventos dos quais é parceiro no território da música, o MEO reinventa-se e apresenta uma iniciativa inovadora e nativa digital». Até porque, garante, «a tecnologia só faz sentido com o propósito de estar ao serviço das pessoas e das organizações».

Por isso, o MEO «mantém-se firme em ser uma marca próxima dos portugueses promovendo um palco democrático, acessível a todos, independentemente da geografia de origem ser rural ou urbana».

Ao MEO juntam-se a Samsung, com o seu novo Galaxy Z 5G, a SEAT Portugal, o Millennium bcp e a Super Bock. O SAPO e a Rádio Comercial são media partners, sendo a produção da empresa Livestreaming Portugal e a gestão musical da RedMojo.

Estas marcas uniram-se para encontrar a próxima estrela da música em Portugal, que virá diretamente do ‘quarto para o palco’.

E como fuciona? Tudo começa com uma gravação no telemóvel feita em casa e termina nas maiores salas de espetáculo do país, com uma grande final e o vencedor a atuar no palco principal do MEO Marés Vivas 2022.

Júri, percurso dos talentos e prémios

Este projeto está estruturado em seis etapas e uma grande final com a duração de cerca de três meses. O primeiro passo é o upload do vídeo no site da candidatura ao talent show. Nesta fase inicial do casting será apurada, por uma equipa da produção, uma shortlist de 24 concorrentes.

A operadora explica ainda que os concorrentes apurados nesta primeira fase vão ser conhecidos numa apresentação que será transmitida, nas plataformas digitais, a 14 de outubro. Depois seguem-se várias fases de apuramento, cada uma com um tema, das quais serão apurados os cinco melhores candidatos, que irão à final em novembro.

Olívia Ortiz, criadora de conteúdos digitais, atriz e apresentadora de televisão, será a cara da apresentação do talent show, que contará com o apoio da repórter digital Inês Blanche.

O painel residente de jurados do MEO The Search by Samsung Galaxy Z é constituído pelos músicos Bárbara Tinoco, Virgul e Filipe Survival.

Nas seis etapas até chegar à grande final o júri terá outros convidados. A saber: os músicos Agir, Irma e Bárbara Bandeira, artistas da Sons em Trânsito, Mel Jordão, Miguel Sala da SEAT, a Vera Fernandes da Rádio Comercial entre outros convidados surpresa. Alexandre Matos, CFO da Altice Portugal (e músico), será júri na final do concurso.

E o prémio final é muito apetecível. O vencedor deste concurso vai ganhar, além da atuação no MEO Marés Vivas, a edição de um disco, a possibilidade de realizar dois videoclipes, 15 mil euros, um mês ao volante do novo SEAT Ibiza, um Samsung Galaxy Z Flip 5G e 12 meses de serviço MEO.