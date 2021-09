Cristiano Ronaldo e família mudam-se para mansão com sete quartos e complexo desportivo

The Sun

Cristiano Ronaldo está de regresso a Inglaterra e ao Manchester United para traçar novamente mais um ponto alto da sua carreira.

CR7 vai mudar-se de Itália para Inglaterra e segundo o jornal The Sun, o jogador e a sua família irão viver numa mansão no campo, num local bastante discreto do país.

A propriedade de luxo tem sete quartos e também um complexo desportivo completamente equipado, com piscina e jacuzzi. Veja a casa na fotogaleria.

Georgina Rodríguez e os quatros filhos - Cristianinho, Mateo, Eva e Martina - de Ronaldo vão acompanhar o jogador nesta mudança.

De acordo com a imprensa britânica, Cristiano Ronaldo está a filmar há alguns meses um novo documentário sobre os pormenores mais privados da sua vida, incluindo o início da relação com a modelo argentina de 27 anos.

O casal conheceu-se quando Ronaldo visitou a loja da Gucci, em Madrid, onde Georgina trabalhava. Começaram a namorar em 2016 e foi “amor à primeira vista”, como disse a modelo à revista Elle italiana. No ano seguinte, o casal deu as boas-vindas à primeira filha em comum, Alana Martina.