Menos casos ativos no dia em que UCI registam aumento nas últimas 24 horas

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.713 novos casos do novo coronavírus e 13 vítimas mortais, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado. Lisboa registou maior número de casos diários, bem como de mortes ocorridas. Houve novamente mais de 2 mil recuperados e uma redução de internados nos hospitais, exceto nas UCI nas últimas 24 horas.

Os hospitais portugueses têm 664 internados, menos 17 pessoas face a atualização de sexta-feira. Do total, cerca de 139 estão nas Unidades de Cuidados Intensivos, mais três em relação a ontem.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 630 das 1.713 infeções registadas no boletim da DGS. Segue-se Norte com 553, Centro com 250, Algarve com 172 e Alentejo com 77. Quanto aos arquipélagos, Madeira diagnosticou 24 contágios e os Açores sete.

Das 13 mortes reportadas, seis ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Algarve, duas no Centro e uma no Norte.

Nas últimas 24 horas, Portugal reduziu os valores de casos ativos – 42.358 (menos 951 face a sexta-feira) – e de contactos vigiados pela DGS – 42.869 (menos 651). Mais 2.651 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 985.714.

A matriz de risco foi atualizada esta sexta-feira. De acordo com a DGS, a incidência de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias a nível nacional é de 295,5, enquanto no território continental é de 302,6. Já o RT situa-se nos 0,96 em Portugal e 0,97 apenas no continente.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.045.857 casos de SARS-CoV-2, dos quais 17.785 não resistiram.

Consulte aqui o boletim da DGS