Rúben Semedo em pesadelo nos tribunais

A vida não está nada fácil para Rúben Semedo, antigo jogador do Sporting CP, que foi detido na passada segunda-feira, em Atenas, por, alegadamente, ter violado uma jovem de 17 anos.

Rúben Semedo, de 27 anos, acabou libertado na quinta-feira, depois de ter sido ouvido pelo Tribunal Central de Atenas durante cerca de duas horas, sob uma fiança de 10 mil euros. «Acredito que a inocência do meu cliente foi provada. Existem contradições entre os depoimentos e isso foi levado em consideração para a decisão dos juízes. Não houve indícios de violação», referiu Marizana Kiriki, a advogada do futebolista luso, à saída do tribunal.

Nesse mesmo dia, revelou a imprensa grega, os exames forenses não terão revelado qualquer sinal de violação, hematomas ou lesões nos genitais da alegada vítima, e a equipa legal do jogador manteve firme a defesa da sua inocência.

Por entre as provas apresentadas pela equipa legal de Semedo está uma mensagem de texto que o defesa-central terá recebido antes de ter sido feita a queixa da alegada violação. «Boa sorte na prisão! Dás-me 15 mil euros e não digo nada», pode-se ler na mensagem em questão, segundo noticiou o Greek City Times.

À porta dos tribunais gregos, Semedo não poupou nas declarações aos jornalistas. «Estou inocente e vão ver isso. Quando for absolvido, espero que também estejam aqui. É tudo por causa de dinheiro. Se eu não fosse futebolista, nada disto estaria a acontecer», gritou o futebolista, a 30 de agosto, e as declarações repetiram-se nos dias seguintes.

Rúben Semedo é acusado de, em conjunto com um outro indivíduo que foi ouvido pelos tribunais na sexta-feira, ter violado uma jovem de 17 anos na sua residência em Glyfada, nos arredores de Atenas, seguindo uma queixa feita pela mesma na polícia.

Na quinta-feira, quando foi decidida a libertação do jogador do Olympiacos sob uma fiança de 10 mil euros – sem nenhuma medida restritiva –, Rúben Semedo tinha já falado com os jornalistas antes de entrar nos tribunais. «Não se preocupem, amigos. Vão ver [como estou inocente]», disse, na altura, repetindo a declaração à saída do tribunal.

Segundo noticiou a imprensa grega, Rúben Semedo acabou por evitar a prisão preventiva graças ao incumprimento dos requisitos legais para que o mesmo acontecesse. Em causa esteve a audição ao central de 27 anos, onde o mesmo defendeu que as relações sexuais com a jovem ocorreram com o consentimento de todos, para além de que a mesma terá afirmado ter 19 anos de idade e não 17 como soube mais tarde.

Encontros com a lei

Esta não é, no entanto, a primeira vez que Rúben Semedo tem problemas com a Justiça. Em 2018, o então jogador do Villareal esteve detido preventivamente durante 142 dias, no âmbito de um outro caso ocorrido em Espanha, acabando condenado a uma pena de prisão de cinco anos, suspensa na sua execução por oito anos, pelos crimes de sequestro, agressão e ameaça, que o impediram também de entrar no país.

E este não foi um caso único. Já em novembro de 2017, o futebolista se tinha envolvido em nova polémica, depois de uma noite numa discoteca espanhola, por ter apontado uma arma de fogo a um dos empregados desse estabelecimento noturno.

Entretanto, o clube grego onde atua Rúben Semedo – o Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins – emitiu um comunicado no dia da detenção mantendo distanciamento em relação ao envolvimento do jogador em alegada vioalação. O clube salientou «a presunção de inocência de qualquer arguido» e salvaguardou que «enquanto estiver pendente a instrução do processo penal relativo ao jogador Rúben Semedo, o clube não se manifestará».