Portugal vence Qatar por 1-3. Otávio faz estreia de sonho

O jogador do F.C Porto estreou-se pela seleção nacional da melhor forma, com um golo aos 25'. André Silva e Bruno Fernandes também somaram mais um golo com a camisola nacional.





Portugal venceu, este sábado, o Qatar por 1-3, num jogo particular onde Otávio se estreou da melhor forma como jogador da seleção nacional, sendo um dos autores dos golos da partida.

Sem Cristiano Ronaldo no relvado ou no banco de suplentes, Portugal não demorou muito a abrir o marcador. Aos 23', João Mário assistiu para André Silva que converteu o primeiro golo da seleção. Não bastaram dois minutos para Otávio aumentar a vantagem sobre o Qatar, fazendo assim uma estreia de sonho pela equipa das quinas.

Antes do final da primeira parte, Qatar ficou reduzido a dez jogadores, devido ao cartão vermelho direito de Meshaal Barsham. Mesmo assim, o país anfitrião do Mundial'2022 entrou na segunda parte com o pé direito logo com um golo de Abdelkarim Hassan aos 51'.

O terceiro golo ocorreu ao cair do pano, perto dos 90', Bruno Fernandes rematou a bola para o fundo das redes numa grande penalidade.

A vitória de Portugal sobre Qatar foi um jogo particular, que serviu para Fernando Santos rodar os títulares habituais da equipa para analisar as capacidades dos restantes elementos menos usados da seleção. Agora, Portugal vai defrontar, na terça-feira, o Azerbaijão às 17h no Estádio Olímpico de Baku, encontro que conta para a qualificação do Mundial'2022.