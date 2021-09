Carro do guarda-costas de Tom Cruise roubado com uma das únicas cópias do guião de Top Gun: Maverick

Porém, o guião não era a única peça com valor no interior do automóvel.





Enquanto Tom Cruise estava a gravar o filme “Missão Impossível 7”, o carro do seu guarda-costas foi roubado em Birmingham. Segundo a imprensa britânica, uma das únicas cópias do guião do próximo filme do Top Gun: Maverick estava no interior do carro.

Tanto o carro como a cópia do guião foram encontrados pela polícia de West Midlands, indicou o jornal Metro.

Porém, o guião não era a única peça com valor no interior do automóvel. De acordo com os jornais britânicos, Tom Cruise terá posto 100 mil libras no porta-bagagem do carro.

Não é a primeira vez que as gravações do filme “Missão Impossível 7” são perturbadas. A pandemia de covid-19 obrigou a interrupção das rodagens do filme, tendo sido adiado o seu lançamento.

Isto acabou também por influenciar as gravações do filme Top Gun: Maverick. Segundo o The Hollywood Reporter, os dois filmes de Cruise vão estrear num curto espaço de tempo no mesmo ano.

Top Gun: Maverick vai chegar aos cinemas norte-americanos a 27 de maio de 2022 e, quatros meses depois, a Missão Impossível 7 a 30 de setembro de 2022.