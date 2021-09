Surto de covid-19 associado a festas em bares da praia de Santa Cruz com 29 casos positivos

Um surto de covid-19, associado a festas em bares da praia de Santa Cruz, Torres Vedras, no último fim de semana de agosto, conta já com 29 casos positivos.

“O concelho tem um novo cluster ativo composto por casos de covid-19 associado a bares em Santa Cruz. Este cluster apresenta atualmente 29 casos ativos”, revelou a autarquia de Torres Vedras, no último boletim epidemiológico.

Segundo o município, por prevenção, as autoridades de saúde aconselham “a quem esteve nos bares da localidade ou participou em festividades com aglomeração de pessoas no fim de semana de 28 e 29 de agosto a realizar de imediato autoteste e a ligar para o SNS 24 em caso de resultado positivo”.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, Torres Vedras já identificou 6.904 casos de infeção. Destes, 6.603 recuperaram da doença e há a lamentar 176 vítimas mortais. O concelho tem 125 casos ativos.