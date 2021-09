Menina de quatro anos recebe convite para expor no Louvre após quadros se tornarem virais na Internet

Uma menina brasileira, de apenas quatro anos, vai expor os seus quadros no museu do Louvre, em Paris, depois de os seus trabalhos se tornarem virais nas redes sociais.

De acordo com a imprensa brasileira, as obras de Manu Martins, do município brasileiro de Assis, em São Paulo, chamaram à atenção de uma artista profissional, que acabou por convidar a jovem pintora para uma exposição no Louvre, que vai reunir obras de todo o mundo, em outubro de 2022.

A menina dispensa os pincéis e usa apenas as mãos para criar os seus quadros. O seu gosto pela pintura surgiu graças aos pais.

“Eu percebi que ela construía um conceito, num era só casinha, boneca e pessoas, tinha um conceito e percebi que tinha algo especial, então eu ofereci a tela. Ela começou a pintar na tela e eu a pendurar os quadros na sala de casa ”, disse a mãe de Manu, Josimara Silvestre, citada pelo site G1.

Com o passar do tempo, os pais da criança quiseram partilhar a sua evolução com os amigos e começaram a partilhar as suas obras nas redes sociais. E foi através da Internet que uma artista profissional acabou por ficar impressionada com o talento de Manu.

“O que me chamou a atenção foi a forma espontânea de criar suas artes. Ela desenvolve um estilo expressionista abstrato e se concentra muito no momento da sua criação, além de se preocupar com os acabamentos e de criar os títulos das suas obras”, disse a diretora artística Lisandra Miguel, responsável pelo convite internacional, em declarações ao mesmo site.

“Minha filha em um museu que é reconhecido internacionalmente! Isso é muito gratificante poder realizar esse sonho, porque é uma coisa dela. É ela realizando um sonho nosso também. Para um pai isso é muito emocionante”, disse o pai, João de Oliveira.

A família está agora a vender alguns quadros da menina de forma a conseguir pagar a viagem para a exposição em outubro do próximo ano.