Ryanair na pedincha

Será verdade que a Ryanair, que pela voz do seu presidente, Michael O’Leary, tão denodadamente quer destruir a TAP, e se opõe a qualquer ajuda do Estado à Companhia Nacional, ao mesmo tempo anda de mão estendida, e consegue, uma larga comparticipação no OE nacional? E a imprensa nacional ainda lhe faz muitos jeitos, apesar dos desmentidos?

Lá está: eu nunca disse que sou coerente, e não exijo a coerência de ninguém. Mas nestas coisas, as incoerências têm limites.

E para quem ainda não tenha reparado, a Ryanair é uma companhia de aviação muito maçadora, mais especializada em berros e jogos de casino do que em viagens. Isto vai à atenção do ministro Pedro Nuno Santos, que é um suposto defensor da TAP (será mesmo daquela forma tão ínvia?) e ao mesmo tempo do Governo que alargará os cordões à Bolsa para a Ryanair. A não ser que isto seja tudo mentira. E então ficaríamos mais satisfeitos.