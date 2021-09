GNR apanha grupo a furtar catalisadores em Gaia

A GNR deteve em flagrante, no passado dia 2 de setembro, quatro homens, por furto de catalisadores, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, esta segunda-feira, a força de segurança revela que, no âmbito de uma denúncia, os militares deslocaram-se para o local e surpreenderam os suspeitos, com idades compreendidas entre os 13 e os 44 anos, em flagrante.

A ação culminou na detenção dos suspeitos e na apreensão de uma viatura, dois catalisadores, um macaco hidráulico e uma serra hidráulica com duas baterias.

Os detidos foram presentes ontem, dia 3 de setembro, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhes foram aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas nos postos policiais das respetivas áreas de residência.