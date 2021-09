Jovens de 16 anos resgatados na praia da Torreira após entrarem em dificuldades na água

Jovens foram resgatados com o auxílio de banhistas.





Dois jovens, com cerca de 16 anos, foram resgatados, ao final da tarde deste domingo, depois de "entrarem em dificuldades na água", na praia da Torreira, em Aveiro.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), “na sequência do alerta recebido através de um familiar, pelas 19h45, a informar que se encontrava um jovem desaparecido na praia da Torreira, foram de imediato empenhados para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Aveiro e os elementos do projeto ‘SeaWatch’, com a viatura Amarok”.

Posteriormente, os elementos da Polícia Marítima de Aveiro “receberam a informação de que outro jovem também se encontrava desaparecido”.

“Os jovens foram resgatados com auxílio de banhistas que se encontravam no local, tendo sido depois assistidos pelos Bombeiros Voluntários da Murtosa e pelo INEM”, indica a AMN, acrescentando que ambos foram depois transportados para uma unidade hospitalar.