Irmãos Hemsworth partilham fotografias do pai e surpreendem fãs

Os fãs dos atores e irmãos Chris, Luke e Liam Hemsworth mostraram-se surpreendidos com o aspeto físico do pai do trio, Craig Hemsworth.

Os irmãos recorreram às redes sociais para celebrar o dia do Pai, assinalado a 5 de setembro na Austrália, e publicaram várias imagens do progenitor, que acabaram por chamar a atenção dos fãs pelas semelhanças entre os quatro, mas também pela forma física de Craig Hemsworth.

Esta não é a primeira vez que a família impressiona pelos seus genes. Em 2020, Chris Hemsworth também deixou os seguidores surpreendidos ao felicitar a mãe pelo 60.º aniversário, com muitos a questionar a idade de Leonie, graças à sua aparência jovem.