Pelé revela que foi operado a um tumor no cólon

O antigo jogador brasileiro Pelé pensava que ia fazer mais uns exames de rotina que tinha deixado pendentes devido à pandemia de covid-19, mas acabou por ficar internado no hospital de São Paulo devido a um tumor no cólon.

Pelé está em internamento desde sábado, dia em que foi operado para retirar o tumor. Segundo a imprensa brasileira, a equipa médica ia divulgar informações sobre o estado de saúde do icónico futebolista, mas Pelé acabou por confirmar na rede social Instagram o motivo da hospitalização.

“Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana”, escreveu Pelé.

“Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos”, terminou assim a sua declaração.