A originalidade dos médicos portugueses

por Pedro d'Anunciação

Porque é que alguns médicos portugueses não entendem serem sobretudo uns técnicos-intermediários entre o público consumidor e os farmacêuticos, por um lado, ou os cientistas, por outro lado?

Vem isto a propósito do Covid e da ideia de não vacinação, que já percebi ser muito comum apenas entre os médicos portugueses, embora já tivesse sido mais. Agora que tenho filhas à espera de bebés no estrangeiro, verifiquei que essas filhas se vacinaram, porque os médicos de outros países não tendo a ver com o assunto, limitam-se a achar que elas não devem fazer perguntas sobre a matéria, e apenas o que é dado, ou seja, o que dizem outras autoridades.

Em Portugal, tenho sabido de casos de bebés a morrerem com covid, só porque os médicos desaconselharam as vacinas às mães (algumas das quais nem sabiam que estavam com covid).

Esperemos que os negacioinistas não possam entrar ao menos nos hospitais públicos.