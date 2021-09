Homem tenta matar companheira a tiro na rua em Armação de Pêra

Atingiu vítima em plena via pública.





A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 59 anos, que tentou matar a companheira com recurso a uma arma de fogo em plena via pública, na sexta-feira à tarde, em Armação de Pêra, no Algarve.

O homem conseguiu atingir a mulher a tiro e a vítima foi transportada para o hospital, informou a PJ, num comunicado divulgado esta terça-feira, no qual se pode ler ainda que a mulher está fora de perigo.

O detido já foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.