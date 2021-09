Zendaya revela desejo de se tornar realizadora

A atriz Zendaya, de 25 anos, revelou que ambiciona uma carreira como realizadora e que pretende abrir espaço na indústria do cinema a atrizes negras.

“Se eu alguma vez me tornar cineasta, sei que as protagonistas dos meus filmes serão sempre mulheres negras. Tenho que me apressar e descobrir como me tornar realizadora. Estou a tentar, a aprender todos os dias, estou mesmo. Há tanta coisa que eu quero fazer”, disse a atriz, que protagoniza a capa da Vogue britânica do mês de outubro.

Em declarações à revista, a estrela da série Euphoria falou ainda sobre a importância da saúde mental e contou que faz terapia.

“Claro que vou à terapia!”, respondeu ao ser questionada sobre o assunto. “Se alguém tem condições financeiras para fazer terapia, eu recomendo que faça. Acho que é uma coisa linda”, acrescentou.

“Não há nada de errado em trabalhar em ti mesmo e lidar com isso com alguém que te pode ajudar, alguém que pode falar contigo, que não é a tua mãe ou qualquer outra coisa. Que não tem preconceitos”, sublinhou.

Note-se que Zendaya se tornou a atriz mais jovem a conquistar um Emmy, quando em 2020, com 24 anos, venceu na categoria de melhor atriz numa série dramática, ao dar vida a Rue, em Euphoria.