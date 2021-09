Dono de tabacaria rouba raspadinha com prémio de 500 mil euros a idosa

O proprietário de uma tabacaria em Nápoles, Itália, é suspeito de roubar uma raspadinha vencedora, no valor de 500 mil euros, a uma idosa.

Tudo aconteceu na sexta-feira, depois de a mulher se dirigir ao estabelecimento para confirmar que tinha ganhado o prémio. Um funcionário que estava na tabacaria recebeu o bilhete e passou-o ao dono para uma verificação final. Nessa altura, o proprietário do espaço pegou na rapadinha e fugiu de scooter.

O homem, identificado como Gaetano Scutellaro, de 57 anos, acabou por ser detido pela polícia no domingo, na sequência de uma denúncia dos funcionários, e encontrava-se no aeroporto de Fiumicinho, em Roma, pronto para viajar para as Ilhas Canárias, em Espanha.

Contudo, as autoridades não encontraram a raspadinha vencedora e continuam à procura do bilhete, tendo o prémio sido bloqueado para evitar que o dinheiro possa ser levantado.

Após a detenção, o homem foi libertado sob fiança.