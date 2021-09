James Arthur alvo de body shaming após jogo de futebol solidário

James Arthur comentou publicamente o facto de ter sido alvo de body shaming - expressão em inglês utilizada para o ato de humilhar ou envergonhar alguém pela sua aparência física – num jogo de futebol solidário em Inglaterra.

Através das redes sociais, o cantor, de 33 anos, pediu que parassem de falar sobre o seu corpo na Internet.

“Que divertido ver pessoas a chamarem-te gordo no Twitter (…) Deem-me descanso! Tive covid-19 não há muito tempo, estava com uma lesão no joelho, recém-saído de uma quarentena. Ainda assim não perdi a bola uma única vez (…) Relaxem isto era para caridade”, começou por escrever.

“Às vezes parece-me certo mostrar o ódio [que recebo] e mostrar o quão estúpido isto é. Estou a ser apenas eu”, acrescentou.

Cool to see ppl calling me fat on Twitter during socceraid. Giz a break! I had Covid not long ago was carryin a knee injury and a bit of lockdown timber but I still never gave the ball away once! I’m lookin skinny today coz I was starved of service! 😂 relax it was for charity x