Dois homens gravemente feridos após serem atropelados por carro em Santa Maria da Feira

Dois homens ficaram gravemente feridos depois de serem atropelados por um carro, esta terça-feira, em Santa Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira.

Segundo o Correio da Manhã, o acidente ocorreu na rua bairro da Mata e o alerta foi dado por volta das 18h00.

Escreve o mesmo jornal que as vítimas foram transportadas para o hospital de Santa Maria da Feira.

No local estiveram os bombeiros de Lourosa, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Feira e a GNR.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.