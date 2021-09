Homem de 80 anos morre devido a queda no molhe de Alvor em Portimão

Um popular assistiu à queda do homem e alertou as autoridades pelas 10h29.





Um homem de 80 anos morreu, esta quarta-feira, ao cair durante uma caminhada no molhe nascente da barra da ria de Alvor, em Portimão.

Um popular assistiu à queda do homem e alertou as autoridades pelas 10h29. Para o local, deslocaram-se elementos do Projeto “SeaWatch” e também do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, dos Bombeiros Voluntários de Portimão e do INEM.

“À chegada ao local, os elementos do Projeto "SeaWatch" resgataram a vítima para fora da zona rochosa, com auxílio de um familiar e de um popular, tendo constatado que a mesma se encontrava inconsciente e apresentava um ferimento grave na zona da cabeça” explicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado, esta quarta-feira.

Foram iniciadas as manobras de reanimação, “com o apoio de dois enfermeiros que se encontravam no local, até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Portimão e do INEM”, afirmou a AMN, indicando que “após 45 minutos de manobras”, não foi possível reanimar o homem, tendo sido declarado o óbito no local pelo médico do INEM.

O corpo do idoso foi levado para a morgue do hospital de Portimão, “após indicações do Ministério Público”, sublinhou a AMN.