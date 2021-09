Comidas para estudantes

Eu nunca entendi isso de as comidas serem saudáveis, e não tenho o menor respeito por nutricionistas. Mas estarem contra uma medidinha destas do Executivo, parece-me incompreensível





por Pedro d'Anunciação

Será que nas críticas que ouvi à decisão do Governo de limitar nas cantinas das escolas públicas a venda de comidas, excluindo as que são consensualmente menos saudáveis (com excesso de sal, açúcar, etc.), se incluam alguns nutricionistas? É a tal coisa, não tendo eu nunca dito que era coerente, serei o último a atirar contra esse pecado de outros.

Mas a incoerência de certas profissões devem ter limites. Claro que eu nunca entendi isso de as comidas serem saudáveis, e não tenho o menor respeito por nutricionistas. Mas estarem contra uma medidinha destas do Executivo, parece-me incompreensível. Até porque o Governo não proíbe outros comerciantes de venderem o que quiserem, e a sua ordem diz respeito apenas às escolas públicas. E nós, sobretudo quando chegamos a netos, reparamos facilmente que as pessoas comem com especial prazer aquilo a que estavam habituados no seu tempo escolar. E isso varia de geração para geração.