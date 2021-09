Aprovada suspensão de mandato de André Ventura

A Comissão de Transparência aprovou, esta quinta-feira, o pedido de suspensão de mandato de André Ventura, entre 9 de setembro e 8 de outubro.

No entanto, para formalizar a suspensão do mandato enquanto deputado, falta ainda a aprovação da comissão permanente da Assembleia da República.

O parecer da suspensão foi aprovado por unanimidade na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, e esta terá lugar entre 9 de setembro e 8 de outubro, alterando assim as datas do requerimento que tinha sido interposto por André Ventura, no qual era solicitado que a interrupção decorresse ou durante o período de campanha eleitoral (entre 14 e 24 de setembro), ou entre 2 de setembro e 2 de outubro.

Sublinhe-se que a comissão permanente da Assembleia da República reúne-se esta quinta-feira à tarde e, caso o parecer também seja aprovado, André Ventura será substituído por Diogo Pacheco de Amorim, número dois da lista do Chega em Lisboa nas eleições legislativas de 2019.