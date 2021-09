Números da covid-19 em Portugal parecem estar a melhorar à exceção dos óbitos

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.408 novos casos do novo coronavírus e dez vítimas mortais, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira.

O país soma agora um total acumulado de 1.052.127 infetados desde o início da pandemia e 17.836 vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo volta a ser, como ontem, a região onde foram diagnosticados mais novas infeções, com 500 casos nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte com 442, o Centro com 214, o Algarve com 133 e o Alentejo com 83. No arquipélago da Madeira foram confirmados 23 novos casos e no dos Açores mais 13.

As dez mortes registadas ocorreram em território continental: quatro no Centro, três na Grande Lisboa, duas no Algarve e uma no Norte.

O número de internados continua em queda, estando agora hospitalizadas 597 pessoas com covid-19, menos 24 do que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos encontram-se 127 doentes, o menos oito face ao balanço de ontem.

Mais 1.823 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, aumentando o número de recuperados durante a crise pandémica para 995.051.

Há agora 39.240 casos ativos e as autoridades de saúde têm 38.772 contactos em vigilância.

Os dados da incidência e do risco de transmissibilidade (RT) foram atualizados pela DGS na quarta-feira, pelo que se mantêm inalterados.

Assim, a incidência de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias a nível nacional é de 259,6 e no território continental de 267,4.

Já os níveis nacional e continental do Rt continuam, respetivamente, nos 0,92 e 0,93.