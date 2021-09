Voo com cerca de 200 estrangeiros deixa Cabul. É a primeira retirada desde a saída dos EUA do Afeganistão

Um voo internacional, com cerca de 200 estrangeiros, descolou, esta quinta-feira, de Cabul – o primeiro desde a saída dos soldados norte-americanos no Afeganistão no passado dia 31 de agosto.

Segundo as agências de notícias internacionais, o avião da Qatar Airways tem como destino Doha, capital do Qatar. Entre os passageiros estarão cerca de 100 a 150 norte-americanos e haverá também britânicos, alemães e canadianos.

Sublinhe-se que este voo marca um avanço nas negociações entre o novo governo Talibã e potências estrangeiras, nas quais o Qatar tem sido uma importante ajuda, sobretudo ao acolher as negociações entre os Estados Unidos e os Talibãs.

Numa visita oficial ao Qatar, na terça-feira, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken obteve a garantia dos talibãs de que os afegãos que desejem sair do país o poderão fazer sem impedimentos.

Outro voo comercial deverá partir de Cabul na sexta-feira.