Marcelo dá luz verde ao aumento do subsídio de risco das forças de segurança para 100 euros

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou, esta quinta-feira, o diploma do Governo que aumenta o subsídio de risco das forças de segurança para 100 euros. O chefe de Estado ressalva que, embora o decreto fique “aquém das expectativas das posições sindicais”, corresponde a “um ponto de partida que melhora a situação preexistente”.

“Apesar de ser aquém das expectativas das posições sindicais, na medida em que corresponde a um ponto de partida que melhora a situação preexistente, num domínio em que são antigas e justas as reivindicações das Forças de Segurança, o Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que procede à atualização dos montantes da componente fixa do suplemento por serviço e risco nas forças de segurança auferido pelos militares da Guarda Nacional Republicana e pelo pessoal policial da Polícia de Segurança Pública”, lê-se numa nota divulgada no site oficial da Presidência da República.

Recorde-se que o Governo aprovou no dia 3 de setembro, em Conselho de Ministros, o decreto-lei que atualiza o subsídio de risco para a Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR) para 100 euros. O subsídio de risco é uma das mais antigas reivindicações dos polícias.