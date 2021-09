Reações à morte de Jorge Sampaio

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu esta manhã aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, onde estava internado desde o final de agosto, devido a dificuldades respiratórias. Na sequência da notícia do seu óbito, são já várias as reações e as mensagens de condolência enviadas à família.





Partido Socialista

O Partido Socialista, ao tomar conhecimento do falecimento do ex-Presidente da República e seu digníssimo Camarada Jorge Fernando Branco de Sampaio, vem tornar pública a sua indescritível dor pela partida de um dos seus mais brilhantes intelectuais. Portugal e o mundo despedem-se hoje de um intérprete notável da solidariedade sem fronteiras.

Até sempre, Presidente.

PAN - Partido cancelou apresentação de programa eleitoral

O @Partido_PAN lamenta profundamente o falecimento de Jorge Sampaio, uma figura política determinante na consolidação da democracia portuguesa. A nossa Porta Voz @lnes_Sousa_Real irá em breve transmitir as suas palavras de pesar nos canais de comunicação do partido. — PAN (@Partido_PAN) September 10, 2021

Tiago Barbosa Ribeiro - Candidato socialista à Câmara do Porto cancelou campanha

A morte de Jorge Sampaio cobre-nos de tristeza. Partiu um grande democrata, socialista e humanista, a quem Portugal muito deve. Todas as acções eleitorais do PS no Porto estão suspensas. pic.twitter.com/izrYSuwzYj — Tiago Barbosa Ribeiro (@tbribeiro) September 10, 2021

Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho

Não cabe num tweet. Nem a mágoa da perda nem a profunda admiração por este extraordinário e exemplar português. Obrigado Jorge Sampaio. https://t.co/8MwLrq6fRK — João Cravinho (@JoaoCravinho) September 10, 2021

José Manuel Durão Barroso

Os meus mais sentidos pêsames para a família de Jorge Sampaio, Presidente da República com quem tive a honra de trabalhar como PM , e que era personalidade realmente empenhada com as causas da democracia e do desenvolvimento social no nosso país e no plano internacional . — José Manuel Barroso (@JMDBarroso) September 10, 2021

Basílio Horta

Perdi hoje um Amigo que sempre respeitei e admirei.

Apoiei o Dr. Jorge Sampaio nas suas caminhadas presidenciais, estivemos juntos em tantos e tantos momentos.

Era um sintrense de coração, de alma e de devoção. É e será sempre seu o grande auditório do nosso Centro Cultural Olga de Cadaval.

Sintra perde um dos seus melhores.

Estou triste. Profundamente triste.

Não comecei a caminhada em Sintra sem ter a certeza do seu apoio e caminhou sempre ao meu lado.

Querido Presidente Jorge Sampaio: quantas saudades teremos suas.

Quanta falta fará a todos nós.

Quantas lembranças nos deixa e que tamanha foi a sua vida!

Obrigado querido Amigo.

Para sempre no meu coração.

Rui Moreira

É com profundo pesar que lamento o falecimento do ex-Presidente da República, Jorge Sampaio. Recordá-lo-ei como um homem bom, um humanista, que representou o País colocando o sentido de Estado e de serviço público sempre em primeiro lugar. Recordo, com saudade, a afabilidade, o seu humor fino, a sua cultura, o seu sentido estético. As suas aflições quando se deparava com os problemas da nossa sociedade e do nosso mundo.

Endereço, por isso, as mais sentidas condolências aos seus familiares, a todos os seus amigos, e ao Partido Socialista.

Manuel Pizarro

A morte do Presidente Jorge Sampaio é um momento de grande dor para todos os portugueses e portuguesas e, em especial, para os Socialistas. A memória do seu percurso cívico e político, corajoso e impoluto, ficará para sempre connosco.

Juventude Socialista

Uma referência incontornável, pela constância nos valores e a integridade na ação política, pelo ímpar percurso de vida desde a luta estudantil à militância socialista até à Presidência da República.

LIVRE

É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Jorge Sampaio. Vai ser relembrado pelo seu papel percursor na convergência à esquerda em Portugal como Presidente da República mas também na sua ação em defesa dos Direitos Humanos. A sua ação política permanecerá.

Forças Armadas Portuguesas

Os nossos sinceros pêsames à família e amigos do Dr. Jorge Sampaio.

Partiu hoje, aos 81 anos, depois de uma longa e prestigiante carreira política, durante a qual foi Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas durante dois mandatos, entre 1996 e 2006.

Atualmente presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, a qual fundou em 2013, com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara e que deixou milhares de jovens sem acesso a educação.

Marinha Portuguesa

Até sempre Presidente Jorge Sampaio

A Marinha apresenta sentidas condolências à família e amigos do antigo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Dr. Jorge Sampaio.