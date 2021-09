Um homem de 37 anos morreu, esta quinta-feira à noite, na sequência de uma colisão entre a bicicleta onde seguia e um carro, na marginal de Cascais junto ao Forte de Santo António.

Os passageiros que seguiam no carro foram assistidos por uma equipa de psicólogos no local e não apresentavam ferimentos.

No local estiveram os bombeiros do Estoril e a PSP e a via esteve cortada ao trânsito cerca de duas horas.