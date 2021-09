Governo avança com testagem a funcionários de creches e pré-escolar

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social vai avançar com a testagem à covid-19 a funcionários das creches, pré-escolar da rede solidária e amas, a partir da semana de 20 de setembro.

Segundo fonte da tutela, citada pela agência Lusa, a ação justifica-se com o arranque do ano letivo nas creches e vai abranger 35 mil funcionários destes equipamentos, bem como as amas. Serão realizados testes antigénio.

Sublinhe-se que também o Ministério da Educação decidiu testar todos os professores e funcionários de todos os níveis de ensino e rastrear os alunos do 3.º ciclo e secundário.