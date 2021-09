Políticos com vida privada à lupa

Da orientação sexual à fé e dos casos amorosos aos excessos no álcool, passando pelos devaneios, os detalhes da vida privada dos políticos são cada vez mais públicos e cada vez mais se confundem com critérios de qualidade política. Mas Robespierre e Hitler não tinham não exibiam as suas virtudes privadas?





Diz-se que a Rainha-Mãe britânica bebia um gin antes do almoço, vinho a acompanhar a refeição, de seguida um cálice de Porto, um Martini ao final da tarde e ainda champanhe Veuve Clicquot ao jantar. Ou pelo menos assim consta no livro Behind the Throne: A Domestic History of the Royal Household, do historiador Adrian Tinniswood.

Winston Churchill era também um conhecido fã de uísque e de charutos cubanos e junta-se a uma interminável lista de personalidades políticas que não promoviam propriamente os estilos de vida mais saudáveis e virtuosos, mas que marcaram para sempre a História da Humanidade.

São muitos os políticos que além e áquem fronteiras se viram forçados a reconhecer em público questões do foro privado para evitarem ataques ou campanhas de adversários políticos.

Nuno Morais Sarmento, ministro de Durão Barroso, foi um dia à televisão falar dos tempos difíceis em que consumiu drogas duras.

Quando se fala de outros detalhes da vida privada das figuras políticas, como as suas preferências sexuais, recorda-se um extenso rol de nomes que, ao longo de milénios, exibiram também orientações e estilos de vida pouco ou não mesmo heteronormativos, mas que deixaram a sua marca na História da Humanidade.

Em Portugal, nos últimos anos, várias figuras políticas assumiram publicamente a sua homossexualidade, com o eurodeputado Paulo Rangel a tornar-se o mais recente caso. A ministra da Cultura, Graça Fonseca, e André Moz Caldas, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, são dois outros nomes que assumiram publicamente a sua orientação homossexual. Um detalhe da sua vida privada que os mesmos decidiram trazer a público e que levantou discussão sobre a relevância e os desafios que se desdobram ao misturar vida pública foro privado.

Será que, afinal de contas, os detalhes da vida privada (como a orientação sexual) dos políticos devem ser fatores a ter em conta no momento de os escolher para um cargo público?

O politólogo João Pereira Coutinho é cauteloso na resposta. «Eu sei que a resposta politicamente correta é dizer que a vida privada de um político não tem qualquer relevância para o conhecimento público, e concordo, mas abro uma exceção, que é quando podem existir situações de chantagem», começou por explicar ao Nascer do SOL. «Quando existem estas situações, ou campanhas negras que podem condicionar a atuação de um político, e quanto mais importante e mais responsabilidade tem, mais importante é que o próprio entenda revelar aspetos da sua vida pessoal, que em condições normais ficariam reservados e bem reservados», acrescentou.

