Burlão fez-se passar por adjunto de ministro e por autarca

Um ex-autarca fez-se passar pelo chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, por Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, e outros políticos para enganar pequenos e médios empresários a quem oferecia contrapartidas a troco de supostos apoios nas eleições locais que se avizinham.

António Ferreira Rasteiro que, em 2009, chegou à presidência da Junta de Freguesia de Pereira, concelho de Montemor-o-Velho, às costas de uma coligação PSD/CDS, tinha tudo para representar bem o papel. Armado de uma dupla combinação, político de província e empresário têxtil falido, usava a linguagem certa para chegar a uma classe de empresários sedenta para fugir aos danos da crise e que já conhecia as regras destes meandros.

O esquema montado por Rasteiro era ardiloso. Selecionava as vítimas através das plataformas digitais de informação governamental onde aparecem os nomes das empresas que mantêm contratos com o Estado e com as autarquias.

Mas o maior dom de Rasteiro era o seu paleio, para o que concorria o cadastro. Segundo processos-crime em que anteriormente foi investigado começou por desviar dinheiros da junta a que presidia, até se colar à pele de burlão e falsificador de documentos. Recentemente, colocara os crimes menores de lado e demonstrara um apreciável conhecimento das manobras de diversão do meio criminal. Para driblar as autoridades, nunca usava um telemóvel por muito tempo, recorrendo a descartáveis, e os empresários burlados nunca chegaram a conhecer-lhe o rosto. O logro desenrolava-se sempre à distância, por telemóvel.

Rasteiro pensara alto e bem: o dinheiro da tão desejada ‘bazuca europeia’, que iria rodar entre o Ministério da Economia e o das Infraestruturas e Habitação, foi o isco que o fez usar inicialmente o nome de Pedro Nuno Santos para angariar a primeira clientela. E com o PS já a cantar de galo antes da vitória das autárquicas, as câmaras socialistas, do Norte ao Sul do país, eram as recomendadas aos empresários. A promessa, neste pantanoso mundo, era aparentemente inócua: o dinheiro ia chegar a rodos às autarquias, se ajudassem o partido no momento difícil; futuramente, seriam devidamente recompensados.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.