"Não vamos aceitar o dou a consulta mas não faço o exame"

Uma semana depois da entrada em vigor das tabelas de preços do regime convencionado e fechadas as adesões e saídas, presidente da ADSE diz que subsistema não aceitará discriminação de beneficiários nem convenções que os levem a andar, sem motivo, de um lado para o outro para resolver o seu problema de saúde. Manuela Faria revela que análise será minuciosa e por área, um ‘trabalho de filigrana’.





Passa pouco mais de uma semana desde que entraram em vigor as novas tabelas de preços da ADSE para o regime convencionado. Ficou surpreendida com as reações dos maiores grupos privados?

Fiquei. É preciso dizer que estas tabelas já não eram revistas com esta profundidade desde os anos 80. Passou demasiado tempo e era natural que, com uma revisão destas, houvesse sempre algum tipo de reações. É normal quando existe uma mudança grande. Agora, sem prejuízo do que acabei de dizer, fiquei surpreendida de facto com algumas reações, principalmente aquelas que do meu ponto de vista não têm razão de ser, como seja a retirada de atos que não sofreram qualquer aumento de preço mas que no âmbito de todas as conversas que tínhamos tido com os prestadores não tinham sido apontados como situações problemáticas e também situações em que, com grande esforço, aumentámos os preços e que mesmo assim vemos pedidos de desassociação.

Por exemplo?

Consultas ou, no domínio da gastro, as endoscopias e colonoscopias, que não foram motivo de desagradado durante todo o período de conversações que tivemos e em que fomos surpreendidos pelo pedido de desassociação desses exames do regime convencionado.

Que explicação encontra? Um dos grupos anunciou essa decisão apenas para a grande Lisboa. São exames que cronicamente têm problemas de acesso pelo SNS. Parece-lhe que é por os hospitais privados terem já muita procura?

Não quero fazer um juízo. Obviamente que isso está no domínio da gestão e análise que os prestadores fazem, saberão eles. Mas nesse aspeto também digo que continuamos confortáveis porque o leque da rede convencionada da ADSE é francamente grande e mesmo na zona da grande Lisboa há inúmeras alternativas para fazer esses exames. Agora não deixamos de lamentar, porque gostaríamos que os grandes prestadores continuassem nesses exames, ainda por cima numa situação em que não existiu nenhum alerta de que houvesse um problema. E portanto foi um dos casos que nos levantou alguma estranheza e perplexidade.

E o anúncio de que tanto a Luz como a CUF iriam deixar ter os partos nos acordos com a ADSE a partir do próximo ano?

Essa é uma situação diferente. Aí reconhecemos que apesar de não ter sido colocado em cima da mesa como item problemático durante as conversações, fomos reverificar e é um dos itens da tabela que não é revisto pelo menos desde 2013. Apesar de não ter havido nenhuma reclamação durante todo este processo de revisão, que demorou muito tempo, entendemos que merecia uma atenção especial, ainda por cima numa altura em que têm estado a aderir muitos trabalhadores com um nível de idades muito inferior ao que era tradicionalmente o universo da ADSE. A ADSE é para acompanhar os trabalhadores para toda a vida e portanto não quisemos de maneira nenhuma que as novas beneficiárias tivessem qualquer tipo de problema em relação aos partos.

Tendo este anúncio surgido na reta final de adesão à ADSE de trabalhadores com contrato individual de trabalho, que acabou esta semana, pode ter desmotivado trabalhadores mais jovens de aderir? O seu último balanço foi de que a média de idade dos trabalhadores que estavam a aderir era 39 anos, o que deixa para baixo muita gente.

Acho que não. No que respeita à adesão dos trabalhadores com contrato individual posso dizer que estamos muito satisfeitos. Temos 103 mil adesões neste momento. Não será com certeza o motivo dos partos, porque como digo iremos resolver essa situação dos partos muito em prevê.

E acredita que CUF e Luz vão voltar atrás na decisão?