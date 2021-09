"A relação do Vox com o Chega ainda é incipiente"

Iván Espinosa de los Monteros, porta-voz do grupo parlamentar do Vox, filho do 4.º marquês de Valtierra, é um homem de trato fácil, bem vestido, que não perde o temperamento com alfinetadas. À primeira vista, não se imaginaria que era número dois de um partido de extrema-direita, cujo líder, Santiago Abascal, prometia uma «reconquista» de Espanha, acirrava os ânimos contra migrantes, visando em particular menores não acompanhados, prometendo reverter a pioneira Lei de Violência de Género espanhola. De facto, Monteros é muitas vezes apontado como o rosto moderado do Vox, em contraste com Abascal, um basco com um ódio ancestral ao separatismo, doido por armas e cavalos. Mas, sob a superfície, nota-se uma certa dureza neste empresário madrileno de 50 anos, que em tempos sonhou ser um titã da música latina em Miami, e garantiu ao El Mundo que expulsaria de casa qualquer filho seu que votasse no Podemos. À conversa com o Nascer do SOL, no aeroporto de Lisboa. durante poucas horas que esteve cá para a conferência de jovens do Chega, Monteros diz que os homens são oprimidos pelo sistema judicial espanhol, riu-se quando falámos de patriarcado, rematou que a taxa de feminicídios em Espanha é «difícil de evitar porque mal existe». Faz tudo parte de «uma batalha cultural mais ampla», internacional. Enquanto isso, o seu líder regressava do México, após assinar um protocolo com senadores, tendo o Presidente Andrés Manuel López Obrador saudado a «autenticidade» do Vox, pedindo aos senadores que façam o mesmo, «saiam do armário e digam: ‘sou fascista’». Isto quando circulavam rumores de alianças com El Yunque, uma seita secreta ultracatólica mexicana que, segundo o El Confidencial, tem relações diretas com associações espanholas, como a Hazte Oír, que até já premiou Abascal.

Quão próxima é a relação entre o Vox e o Chega?

A relação do Vox com o Chega ainda está num estado incipiente, estamos a começar a conhecer-nos. Não temos uma relação com muita história passada, mas os primeiros contactos indicam que temos muitas preocupações em comum. Pertencemos a famílias políticas diferentes na Europa, estamos nos Reformistas e Conservadores Europeus e eles na Identidade e Democracia, mas ainda assim há bastantes ideias compatíveis. Enfrentamos desafios parecidos, mas em Espanha temos alguns desafios adicionais, que fazem com que a nossa situação seja pior. Há dois focos de tensão muito potentes, o separatismo, que vocês não têm, e uma esquerda ainda mais radical do que aqui. Ambos são destrutivos para a nação e próximos da violência. No caso do separatismo, falo das décadas de terrorismo, não é algo abstrato. Quando falamos da esquerda em Espanha, que se tinha reconvertido, na época do partido socialista dos anos 70, renunciando o marxismo, aceitando a Constituição, os princípios da democracia liberal, agora radicalizou-se – tanto o Podemos como o Partido Socialista, que entrou no terreno do Podemos, completamente afastado de uma perspetiva social-democrata, moderada, sensata. Dito isto, creio que nós e o Chega temos interesses comuns e visões compatíveis em muitas coisas.

André Ventura chegou a afirmar que iria convencer o Vox a juntar-se ao ID. O que pensa do assunto?

A mim não me parece muito importante a que família política pertence cada um, porque essas coisas mudam. O nome, identidade, a composição dos partidos políticos europeus mudam pelo menos a cada cinco anos, às vezes até a metade da legislatura. Agora fazemos dois anos e meio de legislatura no outono ou inverno, é possível que aí haja mudanças, e a cinco anos muda tudo. Portanto as famílias europeias não me parecem tão importantes como as ideias que defendemos.

Mas, pela maneira como Ventura disse que ia convencer o Vox, quase parecia que teria muita influência, que tinham uma relação próxima, não que estavam ainda a conhecer-se, como descreve.

Isso são interpretações, não dou grande importância a isso.