Compositor brasileiro vai processar Adele por plágio

O compositor brasileiro Toninho Geraes pretende avançar com um processo na Justiça contra a cantora Adele por plágio.

De acordo com a imprensa brasileira, Toninho Geraes acusa a artista britânica de ter plagiado a música ‘Mulheres’, popularizada por Martinho da Vila. Em causa está a música 'Milion Years Ago', lançada por Adele em 2015, no álbum ‘25’.

"Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada", disse o compositor, em declarações à revista Veja.

Os advogados do compositor notificaram, em maio, Adele e o produtor Greg Kurstin, coautor da música. Foram também notificadas a gravadora Lx Recordings e a Sony Music. Contudo, Geraes não obteve qualquer resposta e vai avançar com um processo na Justiça.

Segundo a defesa do compositor, Adele e Greg Kurtsin apropriaram-se “das primeiras notas da introdução e as reproduziram no início, no refrão e no final da faixa”. No total, 87% da canção indicia plágio, defendem.

Compare as músicas.