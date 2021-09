Cristiano Ronaldo estreia-se - novamente - com as cores do Man United

O Manchester United recebe, este sábado, o Newcastle United, naquele que será o jogo de estreia de Cristiano Ronaldo com as cores dos red devils.





É dia de jogo em Inglaterra, e a Premier League está de volta a todo gás. Em Old Trafford, Cristiano Ronaldo está prestes a estrear-se – novamente – na casa que o acolheu entre 2003 e 2009.

Hoje, os red devils recebem o Newcastle United, numa altura em que contam duas vitórias e um empate na Premier League. CR7 treinou com a equipa e conversou com Ole Gunnar Solskjær, e tudo indica que este será o dia para o ver pisar de novo o relvado em Old Trafford, desta vez com a equipa da casa.

Duelo londrino

Ainda na Premier League, destaca-se o jogo entre Crystal Palace e Tottenham Hotspur, a equipa que se mantém, até à quarta jornada, invicta na liga inglesa, e que passou a ser treinada por Nuno Espírito Santo após a saída de José Mourinho para a AS Roma.

Em Selhurst Park vai-se jogar um dos vários dérbis londrinos, onde o emblema de Patrick Vieira terá de dar um esforço extra para lutar pela primeira vitória da época, que ainda não atingiu, após dois empates e uma derrota.

Recorde-se que Nuno Espírito Santo deixou o lugar no Wolverhampton, onde está agora Bruno Lage, que enfrentará o Watford neste sábado, como visitante.