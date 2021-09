Portugal à procura de lugar inédito nos 'quartos' do Europeu de voleibol

A seleção nacional enfrenta hoje os Países Baixos, nos oitavos-de-final do Europeu, em Gdansk, na Polónia.





Para já, ter chegado aos oitavos-de-final desta competição europeia é já um feito inédito para a seleção portuguesa de voleibol, mas o emblema nacional tem hoje a hipótese de continuar a desbravar terreno nesta modalidade.

Hoje, na cidade polaca de Gdansk, a partir das 17:30 locais (16:30 em Lisboa), Portugal enfrenta os Países Baixos, à procura de um lugar nos quartos-de-final da competição.

Não é, no entanto, um desafio fácil, tomando em conta que os holandeses são um nome conhecido dos sucessos desta modalidade, ocupando o 14.º lugar no ranking mundial da mesma (Portugal está no 34.º posto).

Recorde-se que Portugal garantiu a inédita presença nos 'oitavos' ao fechar a participação no Grupo A, que decorreu em Cracóvia, no quarto lugar. Contaram-se vitórias frente à Bélgica (3-2) e à Grécia (3-1), e derrotas com a anfitriã Polónia (3-1), Ucrânia (3-2) e Sérvia (3-1).

Só com "entrega máxima", "inspiração" e "a jogar no limite" é que Portugal vai sair vitorioso desta partida, augurou o técnico Hugo Silva, mas os ânimos para o jogo em Gdansk estão em alta.