Multinacionais. UE pede tributação estável

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, defendeu a necessidade de um acordo global “estável e detalhado” em outubro para avançar com a tributação das multinacionais, nomeadamente gigantes tecnológicas, para “financiar a recuperação” pós-crise da covid-19.

“Temos de discutir entre nós para construir um consenso e temos algumas semanas para dar esta contribuição europeia que é tão importante”. disse.

Uma outra "lição da crise" que estará em cima da mesa neste Ecofin é a eventual possibilidade de "declínio do investimento público" no pós-crise, defendendo Paolo Gentiloni formas de "facilitar o financiamento", principalmente em áreas como a transição ambiental e digital.

Segundo um estudo do grupo de reflexão Bruegel, especializado em assuntos económicos e sediado em Bruxelas, a UE deve passar a dedicar anualmente mais 1% do seu Produto Interno Bruto (PIB) a investimentos públicos 'verdes' para reduzir as emissões poluentes até 2030 e chegar à neutralidade carbónica.