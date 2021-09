Combustíveis. Preços deverão manter-se inalterados

No entanto, a evolução dos custos depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os preços dos combustíveis devem manter-se esta semana. Feitas as contas, o preço médio da gasolina simples 95 deverá continuar nos 1,676 euros por litro, enquanto o preço médio do gasóleo simples deverá manter-se nos 1,460 euros por litro.

Mas a verdade é que os dados não são animadores. O último relatório de Bruxelas mostra que, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE.

Já o gasóleo ocupa a 10ª posição entre os países do espaço comunitário. Os mesmos dados mostram que a fiscalidade é o fator que mais pesa nos preços dos combustíveis em Portugal.

Ainda esta semana, o CDS deu entrada a um projeto-lei na Assembleia da República que pretender pôr fim ao aumento do “imposto sobre os Produtos Petrolíferos” (ISP) com o objetivo de devolver “às empresas e famílias a possibilidade de adquirirem combustíveis a preços mais baixos”.

Segundo os centristas, o Governo aumentou o ISP e, quando seria suposto, não o voltou a baixar. Na exposição de motivos lê-se que, “em fevereiro de 2016, perante um preço do petróleo histórica e transitoriamente baixo, o governo decidiu aumentar o ISP em 6 cêntimos”. Fê-lo no intuito de alcançar uma “maior neutralidade fiscal das variações de preço dos produtos petrolíferos, implicando isso (…) uma revisão regular dos valores de ISP, compensando neste imposto aquelas alterações verificadas no IVA”. E, exatamente por este flanco, o CDS ataca o governo, notando que este, em vez de “compensar as famílias”, optou por “sobrecarregar os orçamentos, diminuindo o rendimento disponível e a capacidade de investir na economia”.