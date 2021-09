Efemérides de 13 de setembro de 2021

2006 Os três canais portugueses de televisão com sinal aberto e generalistas, RTP, SIC e TVI, assinaram há 15 anos, no CCB, um acordo de autorregulação sobre áreas da programação, que entrou em vigor logo a 2 de Outubro seguinte.





1276 Pedro Julião (1215-77), bispo português também conhecido por Pedro Hispano, arcebispo de Braga e Cardeal, médico e matemático, foi eleito Papa há 745 anos com o nome de João XXI, sendo ainda hoje o único Papa português.

1788 O Congresso dos EUA escolheu há 233 anos Nova Iorque para capital federal provisória (já funcionava como tal desde 1785, e assim continuou mais 2 anos) e marcou para 1789 a data das primeiras eleições presidenciais – sendo aí eleito, como se sabe, George Washington – estando então aquela cidade em 3º lugar no País, em tamanho e população, atrás de Boston e de Filadélfia, passando a capitalidade para a então nova Washinton em 1800

1968 A Checoslováquia impôs há 53 anos, no final da sua Primavera Política, a censura à Imprensa, sob pressão das forças soviéticas de ocupação, preocupadas em abafarem qualquer forma de democratização na sua zona de influência.

1988 O então líder da OLP, Yasser Arafat (1929-2004) foi recebido há 33 anos no Parlamento Europeu, quando ainda estava exilado na Argélia, vindo rapidamente a receber o reconhecimento de todo o Mundo e a mostrar-se moderado, enquanto Israel não disfarçava a sua irritação diplomática.

1991 Foi inaugurado há 30 anos, em pleno Governo cavaquista, o último troço da autoestrada Lisboa-Porto, iniciada num pequeno percurso 30 anos antes pelo Salazarismo, com os novos 86 km na zona de Leiria.

1993 Alguém ainda se lembrará que Israel e palestinos firmaram há 28 anos os Acordos de paz de Oslo, abrindo caminho para a retirada israelita de partes de Gaza.

2006 Os três canais portugueses de televisão com sinal aberto e generalistas, RTP, SIC e TVI, assinaram há 15 anos, no CCB, um acordo de autorregulação sobre áreas da programação, que entrou em vigor logo a 2 de Outubro seguinte.

2015 A Alemanha fechou há 6 anos as fronteiras, assoberbada pela chegada de refugiados, dias depois de Merkel se oferecer para receber 800 mil.

2021 Quando anteontem passaram 20 anos sobre os atentados de 11/09/2001, nos EUA, as entidades oficiais norte-americanas e as famílias das vítimas lá estiveram a comemorar a efeméride, que atingiu todo o Mundo (no memorial às vítimas estão representados 70 países, com 7 nomes portugueses), tendo aparecido em Portugal reportagens com um luso-descendente a falar português e responsável pelo Ground Zero (local das Torres Gémeas) em N.Y.