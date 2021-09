Que precisamos de mais médicos, sobretudo nas zonas menos centrais, talvez nem valha a pena repeti-lo. Que parece impossível alunos excelentes nem se poderem candidatar ao curso, pelo número pequeno de vagas no ensino, também não valerá a pena repeti-lo.

Que é uma óptima medida do Governo abrir mais três faculdades médicas, com relevo para zonas menos centrais, talvez também não valha a pena dizê-lo. Já vale a pena questionarmo-nos porque se opõem algumas organizações médicas a tal medida. Talvez queiram que haja poucos profissionais, para poderem enriquecer com pouco trabalho. Será essa a razão? Não percebo que outra poderá haver. E contudo, queremos médicos que tratem a população, pagos por isso, sem termos de pensar no seu enriquecimento. Mas isto será areia de mais para algumas camionetas.