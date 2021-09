Lana Del Rey desativa redes sociais para se concentrar em projetos que "exigem privacidade e transparência"

Dias após lançar a música ‘Arcadia’, Lana Del Rey fez um anúncio inesperado: irá desativar todas as suas redes sociais. O objetivo é concentrar-se “noutros projetos e interesses” que exigem “privacidade e transparência”.

“Olá, pessoal. Só queria que soubessem que amanhã iremos desativar todas as nossas redes sociais, todas as minhas contas. Isto é simplesmente porque tenho vários interesses e projetos que faço que exigem privacidade e transparência”, afirmou a cantora, num vídeo publicado, no domingo, no Instagram. Todas as suas contas já se encontram suspensas.

Elizabeth Grant, conhecida profissionalmente como Lana Del Rey, prepara-se para lançar um novo álbum – ‘Blue Banisters’ – no próximo dia 22 de outubro e assegurou aos fãs que irá continuar “presente”. “Ainda estou muito presente e amo o que faço. Estou absolutamente feliz aqui pela música”, afirmou a cantora, de 36 anos.