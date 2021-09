PJ apreende 117 kg de cocaína dissimulados em contentores de feijão. Há quatro estrangeiros detidos

Estupefacientes foram "transportados até território nacional por via marítima, a partir de um porto de um país da América Latina em dois contentores de feijão para consumo humano, importados por uma sociedade comercial com sede na região de Lisboa".





Quatro homens, entre os 44 e os 59 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com a Autoridade Tributária e Aduaneira, por suspeitas de tráfico de droga.

Em comunicado, esta segunda-feira divulgado, a PJ revela que a “complexa operação policial” permitiu a detenção, numa base logística na região da Grande Lisboa, de “quatro homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa com ramificações em vários países dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu”.

Foram apreendidos 117 quilogramas de cocaína, em momentos temporais distintos, “que haviam sido transportados até território nacional por via marítima, a partir de um porto de um país da América Latina em dois contentores de feijão para consumo humano, importados por uma sociedade comercial com sede na região de Lisboa”.

Num dos contentores foi encontrada droga “dissimulada no interior de alguns dos sacos onde vinha acondicionado o feijão”. Já no outro, “a cocaína encontrava-se dissimulada na estrutura de algumas das paletes, sobre as quais vinham empilhados os sacos de feijão, no interior do contentor, o que tornou excecionalmente difícil e trabalhosa a sua deteção”.

Os quatro detidos, todos estrangeiros, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. “A investigação prossegue”, sublinha a PJ.