James Blunt vai apresentar programa sobre cerveja artesanal

James Blunt prepara-se para um novo desafio na sua carreira e, desta vez, não é nada relacionado com a música. O cantor, responsável por hits como “You’re Beautiful” e “Goodbye My Lover”, é um apaixonado por cerveja – tendo até comprado o seu próprio pub em 2017 para evitar que fechasse – e vai apresentar um novo programa sobre cerveja artesanal.

O programa, que irá estrear na Amazon Prime, avalia em cada episódio várias cervejas artesanais de pequenos negócios até encontrar “a cerveja perfeita”.

Segundo uma fonte, citada pelo jornal britânico The Sun, “a principal premissa do programa será mostrar a produção das melhores pequenas cervejarias do mundo”. O programa “não ficará limitado apenas ao Reino Unido – a ideia é conseguir trazer o maior número de participantes de todo o mundo.”