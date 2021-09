Está a ser "desenhado" plano para desativar centros de vacinção contra a covid-19

Está a ser desenhado um plano para desativar gradualmente os centros de vacinação contra a covid-19 em Portugal. Este processo irá arrancar quando o país atingir a meta de 85% da população com a vacinação completa.

“Está a ser desenhado um plano para a desativação gradual dos centros de vacinação covid-19, cujo início deverá coincidir com a meta dos 85% [da população] com esquema vacinal completo”, revelou a task-force que coordena o processo de vacinação contra a covid-19 em Portugal à agência Lusa, acrescentando que esta meta deverá ser atingida na última semana do mês.

Recorde-se que foram criados cerca de 300 centros para dar resposta à vacinação contra a covid-19.