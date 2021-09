Montepio. Pedro Gouveia Alves lidera 'lista de quadros' à Mutualista

Pedro Gouveia Alves é, a partir deste momento, o candidato a presidente do conselho de administração da chamada “Lista dos Quadros” para liderar a Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG). O atual administrador do Montepio Crédito já integrava a lista, composta por Maria Eduarda Osório, Nuno Paramés e Pedro Líbano Monteiro mas era encabeçada por João Vicente Ribeiro que pediu para se desvincular “por razões de ordem pessoal”.

Segundo o aviso inicial publicado pela Mesa da Assembleia Geral, as eleições deverão ocorrer na primeira quinzena de dezembro deste ano. Estas alterações surgem, numa altura, em que a contagem para a campanha eleitoral para a liderança da Mutualista está prestes a começar e, desta vez, com uma novidade: o conselho de administração perdeu a exclusividade da lista A e as letras passam agora a ser atribuídas às listas que se candidatarem aos órgãos sociais por sorteio.

A lista de continuidade conta com nomes como Virgílio Lima, Idália Serrão - que, tal como o Nascer do SOL avançou, teve de aceitar a alteração de pelouros determinada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), considerando que não tinha a adequação necessária para deter os pelouros financeiro e de contabilidade, mantendo atualmente a pasta das residências de idosos -, João Carvalho das Neves, Rui Heitor e Fernando Amaro como membros efetivos. Já Alípio Dias - que liderou o Banco Totta & Açores antes da compra pelo Grupo Champalimaud e foi administrador do BCP - e Luís Patrão, antigo presidente do Turismo de Portugal e ex-chefe de gabinete dos primeiros-ministros António Guterres e José Sócrates, completam a lista.

Depois de o fracasso das negociações para a constituição de uma lista única de oposição à atual liderança da associação mutualista de Virgílio Lima, surgiram mais três listas. Uma delas já tinha sido avançada pelo i e é composta por Eugénio Rosa, que vai contar com Ana Drago, António Couto Lopes, Catarina Homem, Luís Costa e Tiago Mota Saraiva. Ao que o i apurou, esta lista não identifica cargos, mas foi garantido que cada um dos nomes terá pelouros.Já a outra lista, apoiada por Ribeiro Mendes - que concorreu nas últimas eleições contra Tomás Correia -, conta com Pedro Corte Real (presidente), Miguel Coelho, Mário Valadas, Nazaré Ribeiro, Nuno Rolo, Marcelo Gama e Ana Nogueira.

Recorde-se que a Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) ainda não apresentou as contas consolidadas referentes a 2020. De acordo com os estatutos, a entidade liderada por Virgílio Lima já deveria ter apresentado os resultados no final de março, mas tal como o Nascer do SOL avançou, o atual presidente pediu o adiamento face ao cenário de pandemia, que terminará a 30 de setembro.

Um prazo que está prestes a derrapar, uma vez que o presidente da Mutualista terá de convocar a Assembleia-Geral com 15 dias de antecedência para divulgar os resultados do ano passado, ou seja, até à próxima quarta-feira. O nosso jornal sabe que a par do ‘buraco’ referente aos resultados, que deverão rondar perdas na ordem dos 100 milhões de euros, Virgílio Lima está à espera que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) se pronuncie em relação à lista que vai apresentar para se manter na liderança da associação.