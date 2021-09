Oeiras. A 'Missão Impossível' de tombar um gigante

Isaltino candidata-se novamente a Oeiras. O autarca já tem mais anos de governação em Oeiras do que o seu adversário do PSD tem de vida.





Isaltino Morais é, indiscutivelmente, um dos mais icónicos autarcas portugueses: pensando em eleições autárquicas, não há maneira do nome escapar. Para percebermos a sua dimensão, reflitamos no facto de Isaltino ter mais anos de gestão autárquica do que o seu principal adversário de vida. Isaltino, primeiro pelo PSD e desde 2005 como independente, entre 1986 e 2021, geriu o concelho durante 32 anos (a matemática não está errada, há interregnos). O seu principal adversário, Alexandre Poço, tem apenas 29 e é umas das principais figuras da nova geração social-democrata. Presidente da Juventude Social Democrata e deputado pelo PSD, apresentou uma campanha – que se tornou mediática na internet – sob égide do tema “Missão Impossível”, posando tipo James Bond por vários cartazes espalhados pelo concelho. A interpretação parece clara e direta: a missão, que parece impossível, é a de tomar a autarquia a Isaltino.

ELEITO, ISALTINO PODERÁ ULTRAPASSAR SALAZAR Isaltino Morais, que vai avisando que “não se faz tudo de uma vez”, não quer deixar escapar mais este mandato. Com 71 anos, sendo eleito, fará o seu segundo mandato desta ‘levada’, o que, acreditando num terceiro e último a iniciar-se em 2025, significa que Isaltino acabaria a sua missão no concelho aos 79 anos (perto da idade de Joe Biden, 78, que está a iniciar o mandato nos EUA). Mas há mais: fazendo futurologia e acreditando que Isaltino Morais governe Oeiras até 2029 (o que não chocaria ninguém), tal significariam 40 anos no poder. Ora, sem qualquer tipo de pretensa aproximação ideológica e apenas para o leitor perceber a dimensão temporal da sua governação, este número, a confirmar-se, será em quatro anos superior ao que Salazar chefiou o Governo (36 anos, entre 1932 e 1968). Basta, aliás, a eleição de 2021 coroar Isaltino para já o colocar estatisticamente a par do antigo Presidente do Conselho (sendo agora eleito e indo até ao fim do mandato, Isaltino fará 36 anos de governação em Oeiras).

Talvez sejam estas as razões que levam o jovem Poço a considerar “impossível” tomar a autarquia a Isaltino, razão pela qual optou por um marketing irreverente.

Ainda na corrida, Fernando Curto, candidato do PS, tem 61 anos e quer agora ser Presidente do concelho a que já foi vereador, deputado municipal e presidente da Assembleia de Freguesia de Carnaxide. Aos 61 anos, contra um Isaltino imbatível e um jovem irreverente, quer “colocar o município de Oeiras no lugar que merece”. A Oeiras, candidatam-se ainda, através do ‘Movimento Evoluir Oeiras’, uma coligação BE-Livre-Volt; Rui Teixeira, pelo Chega, e Bruno Mourão Martins, pela IL.

Propostas

Habitação Acessível

Carla Castelo, candidata à Câmara Municipal de Oeiras pela coligação Evoluir Oeiras formada pelo Bloco de Esquerda, Livre e Volt, pretende “reduzir as assimetrias e as desigualdades sociais que existem no concelho, com políticas ativas para proporcionar o acesso de todos a uma habitação acessível, confortável e adequada às necessidades dos residentes”.

Sustentabilidade

As principais bandeiras na campanha de Alexandre Poço, candidato do PSD à presidência da Câmara de Oeiras, vão estar centradas na sustentabilidade, na mobilidade e no Estado Social Local, tendo prometido plantar uma árvore em Oeiras por cada voto que tiver nestas eleições.

Travar projetos imobiliários

Uma das propostas preconizadas por André Levy, candidato da CDU, é “pôr fim a grandes projetos imobiliários” que, no seu entender, são concretizados “muitas vezes com atropelos ao Plano Diretor Municipal” (PDM).

Reforçar o potencial do concelho

O candidato do Chega, Rui Teixeira, quer “fazer melhor com os recursos que existem, para promover uma maior proximidade com o território, com o tecido empresarial e com as pessoas”.

Uma alternativa liberal

Bruno Mourão Martins promete uma alternativa ao “marasmo” e ao “paternalismo político” no concelho, tendo as pessoas como protagonistas das políticas que o candidato da Iniciativa Liberal tem projetadas para Oeiras.

Notícia corrigida às 10h30.