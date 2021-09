Dizem algumas mulheres afegãs, que são igualmente mal tratadas pelos não talibãs. A fuga apressada do Afeganistão, com a saída, descomposta dos americanos, assustou mais os homens.

Claro que os muçulmanos dão todos um papel magríssimo às mulheres. Recorde-se o próprio coro que houve em Portugal, pela leitura de uma Missa da TV, e católica, de uma epístola atribuída (parece que mal) a São Paulo, e que era realmente uma leitura desse dia, que pedia a submissão das mulheres aos maridos. De resto, até ao momento, embora a Igreja Católica dê maior liberdade às mulheres, ainda não as deixa exercer o sacerdócio – devido a costumes antigos entre os judeus – que não seriam completamente partilhados por Jesus Cristo.

E costumes menos antigos entre nós, também ditavam para as mulheres situações que muitas das mais novas pensam hoje não ser verdade.

Por exemplo, certas profissões só seriam abertas às mulheres depois de Salazar. Mesmo Caetano, que lhes abriu algumas dessas profissões (como as da docência universit coisas mais, mesmo entre pessoas que tinham sobretudo filhas, e eram mais avançadas no tema.ária) tinha uma mulher no Governo, mas apenas como subsecretária de Estado (e já foi um grande passo em frente), a Dra. Teresa Costa Lobo.

E recordo outras coisas mais, mesmo entre pessoas que tinham sobretudo filhas, e eram mais avançadas no tema.